Жители Покрова фиктивно прописали к себе десяток иностранцев

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:48:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце прошлого года пятидесятичетырехлетняя жительница Покрова и тридцатидевятилетний горожанин незаконно прописали к себе в квартиру и в дом десять мигрантов, приехавших из ближнего зарубежья на заработки. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, они направили в территориальный отдел по вопросам миграции соответствующие уведомления, однако поселить у себя иностранцев не планировали. При проверке нарушения обнаружили, в отношении жителей Петушинского района возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Максимум, что им грозит – до трех лет лишения свободы, но на практике суды чаще ограничиваются штрафами.

ИСТОЧНИК KP.RU