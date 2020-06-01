Мошенник из Воронежа обманул владимирца

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:32:12+03:00

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Владимирец хотел приобрести теннисную пушку, нашел подходящее объявление в интернете и созвонился с продавцом. Его не остановило, что техника находится в другом городе, но он предупредил владельца, что оценить состояние пушки придет курьере. Курьер действительно договорился с продавцом о встрече, но тот не пришел. Зато потом владимирцу перезвонили с номера курьера и заверили, что пушку можно брать. Горожанин немедленно созвонился с продавцом и перевел ему оплату – 44 тысячи рублей. Только когда жителю Владимира позвонил настоящий курьер и сообщил, что встреча не состоялась, он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, с рекомендацией купить пушку владимирцу звонил не курьер, а сам продавец: используя специальные программы, злоумышленник подменил номер телефона. Сейчас оперативники установили, что к обману причастен житель Воронежской области, в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина, который уже был замешан в аналогичных преступлениях, сейчас под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU