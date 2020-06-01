2020-06-01T14:32:12+03:00
Происшествия

Мошенник из Воронежа обманул владимирца

Ему помогли специальные программы
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирец хотел приобрести теннисную пушку, нашел подходящее объявление в интернете и созвонился с продавцом. Его не остановило, что техника находится в другом городе, но он предупредил владельца, что оценить состояние пушки придет курьере. Курьер действительно договорился с продавцом о встрече, но тот не пришел. Зато потом владимирцу перезвонили с номера курьера и заверили, что пушку можно брать. Горожанин немедленно созвонился с продавцом и перевел ему оплату – 44 тысячи рублей. Только когда жителю Владимира позвонил настоящий курьер и сообщил, что встреча не состоялась, он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, с рекомендацией купить пушку владимирцу звонил не курьер, а сам продавец: используя специальные программы, злоумышленник подменил номер телефона. Сейчас оперативники установили, что к обману причастен житель Воронежской области, в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина, который уже был замешан в аналогичных преступлениях, сейчас под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенник из Воронежа обманул владимирца
В центре Владимира встретили лося
В онлайн-библиотеке Ковровского историко-мемориального музея появилась детская книга владимирского писателя
ВТБ упростил вход в ВТБ-Онлайн и усилил безопасность системы
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
ПСБ начинает прием заявок на кредиты по ставке 2%
Суздальский торговец попытался подкупить полицейского
Гоблин представляет три эксклюзивные премьеры мая в Wink в правильном переводе
Буфетчицам и сантехникам из коронавирусных больниц Владимирской области назначили доплаты
ВТБ выяснил самые популярные у россиян услуги после окончания нерабочих дней
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 1 июня: 59 новых случаев