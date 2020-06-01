2020-06-01T13:30:22+03:00
Дом. Семья

В центре Владимира встретили лося

Молодое животное гуляло ночью в районе остановки «Руслан и Людмила»
Ирина Мальцева
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Молодого лося в центре Владимира встретили в ночь на 1 июняМолодого лося в центре Владимира встретили в ночь на 1 июня
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Очевидец, столкнувшийся с лосем в центре города, снял его на видео. Неожиданная встреча водителя и лесного обитателя случилась в районе часа ночи 31 мая на остановке «Руслан и Людмила». Животное, к счастью, не пострадало: лось убежал после сигнала водителя. Позднее его видели около кинотеатра «Киномакс-Буревестник», на улица Диктора Левитана, а потом на Красной. Как говорят горожане, лось, судя по всему, совсем маленький, отбившийся от своих. Некоторые горожане признаются, что им с трудом удалось избежать аварии, когда лось буквально бросился под колеса автомобиля. За время самоизоляции многие владимирцы встречали в городе и окрестности редких птиц и лесных зверей: заяц, лисиц, кабанов, но вот лосей в центре города видеть пока никому не доводилось. Кстати, специалисты не советуют подходить близко к лесным животным, выбежавшим в город: не исключено, что дикое животное, выбежавшее к людям, страдает бешенством или просто поведет себя агрессивно в незнакомой обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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