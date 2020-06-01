В онлайн-библиотеке Ковровского историко-мемориального музея появилась детская книга владимирского писателя
Все желающие могут почитать «Приключение ёлочных игрушек»
фото с официального сайта департамента культуры Владимирской области
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В честь Международного Дня защиты детей сотрудники Ковровского историко-мемориального музея приготовили для мальчиков и девочек подарок.
На официальном сайте музея в разделе «Онлайн-библиотека» опубликована детская книга владимирского писателя Сергея Никитина «Приключение ёлочных игрушек» Верхне-Волжского книжного издательства (1973 г.). Издание с яркими цветными иллюстрациями содержит произведения «Алёша», «Приключение ёлочных игрушек», «Огонёк», «Букварь» и другие.
Музей приглашает всех желающих в музейную онлайн-библиотеку.
ИСТОЧНИК KP.RU