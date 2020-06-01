Суздальский торговец попытался подкупить полицейского

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:04:38+03:00

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Житель Ивановской области торговал на Суздальской ярмарке продуктами, но в числе прочего он выложил на прилавок и сигареты, причем без акцизной марки – те, которыми торговать нельзя. Это нарушение заметили полицейские и пригласили мужчину в отдел, чтобы оформить протокол. Там он и попытался уйти от ответственности, вручив старшему оперуполномоченному группы экономической безопасности и противодействия коррупции за не составление административного протокола пятнадцать тысяч рублей. Однако тот от денег отказался, а сообщил о преступлении в дежурную часть. Торговец раскаялся и активно сотрудничал со следствием, но за попытку дать взятку суд приговорил его к крупному штрафу – 450 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU