2020-06-01T12:43:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Буфетчицам и сантехникам из коронавирусных больниц Владимирской области назначили доплаты

Их получит 106 человек
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области назначена доплата за работу в условиях коронавирусной инфекции сотрудникам больниц, которые не являются медицинскими работниками. Доплаты врачам, фельдшерам, медсестрам и санитаркам были назначены еще в апреле, и после некоторых неувязок при прежнем руководителе департамента здравоохранения Алексее Мозалеве деньги были полностью выплачены.

Но оставался вопрос с сотрудниками учреждений здравоохранения, которые не являются медицинскими работниками, однако тоже рискуют, входя в "красные зоны" с коронавирусными больными. Теперь вопрос решен. 106 человек, работающих в инфекционных госпиталях и отделениях - буфетчицы, уборщики, кастелянши, плотники, слесари-сантехники, электромонтёры, дезинфекторы, лифтёры, инженеры по обслуживанию медицинской техники - получат доплату, начиная с 1 мая. Сумма выплат - 8361 рубль в месяц. На майские доплаты из бюджета выделено 1 млн 154 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенник из Воронежа обманул владимирца
В центре Владимира встретили лося
В онлайн-библиотеке Ковровского историко-мемориального музея появилась детская книга владимирского писателя
ВТБ упростил вход в ВТБ-Онлайн и усилил безопасность системы
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
ПСБ начинает прием заявок на кредиты по ставке 2%
Суздальский торговец попытался подкупить полицейского
Гоблин представляет три эксклюзивные премьеры мая в Wink в правильном переводе
Буфетчицам и сантехникам из коронавирусных больниц Владимирской области назначили доплаты
ВТБ выяснил самые популярные у россиян услуги после окончания нерабочих дней
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 1 июня: 59 новых случаев