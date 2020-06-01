Буфетчицам и сантехникам из коронавирусных больниц Владимирской области назначили доплаты

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:43:46+03:00

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Во Владимирской области назначена доплата за работу в условиях коронавирусной инфекции сотрудникам больниц, которые не являются медицинскими работниками. Доплаты врачам, фельдшерам, медсестрам и санитаркам были назначены еще в апреле, и после некоторых неувязок при прежнем руководителе департамента здравоохранения Алексее Мозалеве деньги были полностью выплачены.

Но оставался вопрос с сотрудниками учреждений здравоохранения, которые не являются медицинскими работниками, однако тоже рискуют, входя в "красные зоны" с коронавирусными больными. Теперь вопрос решен. 106 человек, работающих в инфекционных госпиталях и отделениях - буфетчицы, уборщики, кастелянши, плотники, слесари-сантехники, электромонтёры, дезинфекторы, лифтёры, инженеры по обслуживанию медицинской техники - получат доплату, начиная с 1 мая. Сумма выплат - 8361 рубль в месяц. На майские доплаты из бюджета выделено 1 млн 154 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU