Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 1 июня: 59 новых случаев

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:11:27+03:00

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Количество новых зараженных коронавирусом во Владимирской области уже около недели держится на стабильном уровне - прирост около 60 человек в сутки. Видимо, мы вышли на то самое долгожданное "плато" и теперь медленно по нему идем.

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 1 июня составляет 2735 человек. За последние сутки зарегистрировано 59 новых случаев. Они распределились так:

17 сл. в г. Владимире,

10 сл. в г. Гусь-Хрустальный,

11 сл. в о. Муром,

5 сл. в Судогодском районе,

4 сл. в Александровском районе,

3 сл. в Ковровском районе,

3 сл. в Киржачском районе, ъ

2 сл в Суздальском районе,

1 сл. в Камешковском районе,

1 сл. в Меленковском районе,

1 сл в Селивановском районе,

1 сл. в г. Радужном.

Общая картина по заболеваемости такая: 576 сл. в г. Владимире, 387 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 380 сл. в Петушинском районе, 250 сл. в Александровском районе, 233 сл. в о. Муром, 230 сл. в Ковровском районе, 109 сл. в Кольчугинском районе, 89 сл. в Собинском районе, 84 сл. в Судогодском районе, 74 сл. в Юрьев-Польском районе, 69 сл. в Киржачском районе, 66 сл. в Вязниках, 49 сл. в Меленковском районе, 45 сл. в Суздальском районе, 43 сл. в Камешковском районе, 25 сл. в г. Радужном, 15 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU