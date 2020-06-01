Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 1 июня: 59 новых случаев
Количество новых зараженных коронавирусом во Владимирской области уже около недели держится на стабильном уровне - прирост около 60 человек в сутки. Видимо, мы вышли на то самое долгожданное "плато" и теперь медленно по нему идем.
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 1 июня составляет 2735 человек. За последние сутки зарегистрировано 59 новых случаев. Они распределились так:
17 сл. в г. Владимире,
10 сл. в г. Гусь-Хрустальный,
11 сл. в о. Муром,
5 сл. в Судогодском районе,
4 сл. в Александровском районе,
3 сл. в Ковровском районе,
3 сл. в Киржачском районе, ъ
2 сл в Суздальском районе,
1 сл. в Камешковском районе,
1 сл. в Меленковском районе,
1 сл в Селивановском районе,
1 сл. в г. Радужном.
Общая картина по заболеваемости такая: 576 сл. в г. Владимире, 387 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 380 сл. в Петушинском районе, 250 сл. в Александровском районе, 233 сл. в о. Муром, 230 сл. в Ковровском районе, 109 сл. в Кольчугинском районе, 89 сл. в Собинском районе, 84 сл. в Судогодском районе, 74 сл. в Юрьев-Польском районе, 69 сл. в Киржачском районе, 66 сл. в Вязниках, 49 сл. в Меленковском районе, 45 сл. в Суздальском районе, 43 сл. в Камешковском районе, 25 сл. в г. Радужном, 15 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.
ИСТОЧНИК KP.RU