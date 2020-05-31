Суздальчан оштрафовали за призывы к экстремизму

31 Май 2020 2020-05-31T19:27:14+03:00

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Как установила Суздальская межрайонная прокуратура совместно с региональным отделением ФСБ, два жителя Суздальского района, разместили и хранили длительное время на своих страницах в соцсетях видеоматериалы, признанные решениями судов экстремистскими и включенные в Федеральный список экстремистских материалов. Страницы у обоих пользователей были открыты и посмотреть записи мог любой желающий. Один из них опубликовал видео, содержащее высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц по партийной принадлежности и призывалось к враждебным действиям против них. Вторая видеозапись касалась насильственных действий, направленных на возбуждение национальной вражды между людьми различных национальностей. В результате возбудили два дела об административных правонарушениях, суздальчан оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU