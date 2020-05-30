2020-05-30T18:12:00+03:00
Происшествия

В Вязниках полыхающий частный дом тушили 13 человек

Выгорело 108 "квадратов"
Алена Смирнова
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В 14.55 30 мая, сообщает региональное управление МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Вязники, по улице Большой проезд.

На место выехали пожарные подразделения Вязниковского гарнизона. Общая площадь пожара составила 108 квадратных метров.

В результате происшествия пострадал человек. Есть пострадавший.

К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники, 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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