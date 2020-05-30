В Вязниках полыхающий частный дом тушили 13 человек
Выгорело 108 "квадратов"
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В 14.55 30 мая, сообщает региональное управление МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Вязники, по улице Большой проезд.
На место выехали пожарные подразделения Вязниковского гарнизона. Общая площадь пожара составила 108 квадратных метров.
В результате происшествия пострадал человек. Есть пострадавший.
К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники, 13 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU