В Вязниках полыхающий частный дом тушили 13 человек

30 Май 2020 2020-05-30T18:12:00+03:00

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В 14.55 30 мая, сообщает региональное управление МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Вязники, по улице Большой проезд.

На место выехали пожарные подразделения Вязниковского гарнизона. Общая площадь пожара составила 108 квадратных метров.

В результате происшествия пострадал человек. Есть пострадавший.

К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники, 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU