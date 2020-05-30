2020-05-30T17:56:01+03:00
Общество

МЧС предупреждает о грозе и порывистом ветре во Владимирской области

Непогода придет в регион 31 мая
Алена Смирнова
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По данным Владимирского центра по гидрологии и мониторингу окружающей среды, 31 мая с 3 до 18 часов на территории города Владимира и по области ожидается сильный дождь, в отдельных районах гроза. О непогоде сообщает региональное управление МЧС.

Порывы северо-восточного ветра при грозе могут достигать 15-17 м/с.

Оперативное ведомство информирует, что в этот период повышается риск возникновения происшествий, связанных с отключениями электроснабжения населенных пунктов, обрушением рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

Жителям области советуют по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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