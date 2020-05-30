2020-05-30T16:25:02+03:00
Происшествия

20-летняя жительница Петушков украла деньги с чужой карты

Она купила сим-карту, к которой был подключен "мобильный банк"
Алена Смирнова
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы города Петушки, сообщает региональное УМВД. Ей предъявлено обвинение в краже.

Предварительным следствием установлено, что в декабре прошлого года девушка приобрела в салоне связи новую сим–карту, к которой была подключена услуга «мобильный банк» прежнего владельца номера.

Обнаружив это, она решила перевести деньги со счета себе. Всего она успела украсть 8 тысяч рублей.

Недосчитавшись денег, экс-владелец сим-карты обратился в полицию. Воришку быстро вычислили. Девушка во всем созналась и возместила ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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