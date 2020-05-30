Владимирские почтальоны бесплатно доставят жителям продукты и товары на дом

30 Май 2020 2020-05-30T14:15:44+03:00

Заказать можно крупы, макароны, консервированные продукты, бытовую химию и многое другое

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К доставке доступны социально значимые товары из ассортимента Почты России по Владимирской области: крупы, макароны, консервированные продукты, бытовая химия и другие. Отдельно за доставку платить не нужно.

Заказать доставку продуктов и товаров, а также уточнить ассортимент можно по телефонам:

Почтамт Владимир и прилегающие населенные пункты: 8(4922) 53-09-62

Почтамт Александров и прилегающие населенные пункты: 8(49244)2-17-20, +7 915 770 79 65

Почтамт Вязники и прилегающие населенные пункты: 8 (49233) 2-46-15, 2-35-56

Почтамт Гусь-Хрустальный и прилегающие населенные пункты: 8 (49241) 2-32-11

Почтамт Ковров и прилегающие населенные пункты: понедельник-пятница 8 (49232) 2-26-86; суббота 8 (49232) 2-11-44

Почтамт Кольчугино и прилегающие населенные пункты: 8 (49245) 2-31-61

Почтамт Муром и прилегающие населенные пункты :8 (49234) 2-27-38, 8-910-670-30-82

Почтамт Петушки и прилегающие населенные пункты: 8(49243) 2-61-76;

ИСТОЧНИК KP.RU