Во Владимирской области ищут пропавшего 52-летнего мужчину
Его местонахождение неизвестно с 7 мая
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают о пропавшем жителе деревни Бынино Киржачского района Льве Мирохине. Местонахождение 52-летнего мужчины неизвестно с 7 мая.
Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза темные.
Был одет: черная куртка, черные брюки, черные ботинки.
Особые приметы: родинка на лице.
Поисковики просят просят всех, кто обладает какой-либо информацией сообщить ее или помочь в поисках.
Инфорг: Юлия Хисамиева 89607206024. Тема на форуме.
ИСТОЧНИК KP.RU