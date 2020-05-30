Во Владимирской области ищут пропавшего 52-летнего мужчину

30 Май 2020 2020-05-30T13:39:04+03:00

Его местонахождение неизвестно с 7 мая

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают о пропавшем жителе деревни Бынино Киржачского района Льве Мирохине. Местонахождение 52-летнего мужчины неизвестно с 7 мая.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза темные.

Был одет: черная куртка, черные брюки, черные ботинки.

Особые приметы: родинка на лице.

Поисковики просят просят всех, кто обладает какой-либо информацией сообщить ее или помочь в поисках.

Инфорг: Юлия Хисамиева 89607206024. Тема на форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU