Во Владимир прибыл десант московских медиков
Как на своей страничке в соцсети ВКонтакте сообщил губернатор области Владимир Сипягин, сегодня во Владимир прибыл десант московских медиков. Столичные врачи и медсёстры работали в самом эпицентре заражения и получили огромный опыт, которым сейчас готовы поделиться с коллегами из других регионов, в том числе Владимирской области.
Они привезли с собой важный для всех медучреждений страны гуманитарный груз.
- Москве самой сейчас очень нелегко, там больше всего заболевших, но даже в такой ситуации столица находит возможность поддержать регионы, - написал глава региона. - Спасибо медикам, которые к нам едут. На Владимирской земле им будет оказан самый радушный приём.
ИСТОЧНИК KP.RU