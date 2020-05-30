2020-05-30T13:20:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимир прибыл десант московских медиков

Они привезли гуманитарный груз
Алена Смирнова
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Как на своей страничке в соцсети ВКонтакте сообщил губернатор области Владимир Сипягин, сегодня во Владимир прибыл десант московских медиков. Столичные врачи и медсёстры работали в самом эпицентре заражения и получили огромный опыт, которым сейчас готовы поделиться с коллегами из других регионов, в том числе Владимирской области.

Они привезли с собой важный для всех медучреждений страны гуманитарный груз.

- Москве самой сейчас очень нелегко, там больше всего заболевших, но даже в такой ситуации столица находит возможность поддержать регионы, - написал глава региона. - Спасибо медикам, которые к нам едут. На Владимирской земле им будет оказан самый радушный приём.

ИСТОЧНИК KP.RU

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