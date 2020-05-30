2020-05-30T13:12:01+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки во Владимирской области от коронавируса выздоровели 118 человек

Число поправившихся превысило число заболевших
Алена Смирнова
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Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за сутки на 30 мая во Владимирской области от новой инфекции выздоровели 118 человек. Это означает, что число тех, кто поправился, превысило число тех, кто заболел за то же время. Напомним, по данным на 10 утра в регионе лабораторно подтвердили 63 новых случая заражения covid - 19.

Также согласно статистике официальной сводки, за последние сутки умер один человек с подтвержденным коронавирусом. Всего в 33 регионе от covid - 19 умер 21 пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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