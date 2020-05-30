За сутки во Владимирской области от коронавируса выздоровели 118 человек

30 Май 2020 2020-05-30T13:12:01+03:00

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Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за сутки на 30 мая во Владимирской области от новой инфекции выздоровели 118 человек. Это означает, что число тех, кто поправился, превысило число тех, кто заболел за то же время. Напомним, по данным на 10 утра в регионе лабораторно подтвердили 63 новых случая заражения covid - 19.

Также согласно статистике официальной сводки, за последние сутки умер один человек с подтвержденным коронавирусом. Всего в 33 регионе от covid - 19 умер 21 пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU