Пострадавшего в аварии в Сенинских двориках вырезали из покореженной машины

30 Май 2020 2020-05-30T11:50:48+03:00

ДТП с участием двух машин произошло на 245 километре трассы М7

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В 00.04 30 мая на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о ДТП на 245 километре трассы М7. В деревне Сенинские дворики Ковровского района столкнулись две машины.

На место выехали подразделения МЧС, ПСО, патруль ГИБДД, скорая медицинская помощь. На данный момент известно, что в результате аварии имеется пострадавший. Его вырезали из покореженной машины.

По данным регионального УМВД, авария произошла в 23.50 29 мая. По предварительной информации, водитель 1988 года рождения, управляя грузовиком Isuzu, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди едущим большегрузом Mercedes-Benz под управлением водителя 1991 года рождения. Водитель автомобиля Isuzu погиб на месте происшествия во время оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU