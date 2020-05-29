В центре Владимира высадили тую и можжевельник
Сегодня, 29 мая, специалисты муниципального предприятия «Благоустройство» декорировали Театральную площадь зеленой аллеей.
В специально подготовленные уличные кашпо емкостью по 700 литров высадили вертикальные туи и можжевельник. 10 вечнозеленых хвойных растений, подрощенных до 3-3,5 метров, приобрели в одном из пригородных питомников.
По мнению ландшафтных дизайнеров, Театральной площади с фонтаном и скамейками для отдыха горожан объективно не хватало зелени, поэтому новая аллея будет смотреться вполне гармонично.
Глава администрации города Владимира Андрей Шохин заранее, еще до пандемии, договорился, что кашпо и растения оплатит Сбербанк.
ИСТОЧНИК KP.RU