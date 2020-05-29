2020-05-29T18:27:47+03:00
Общество

В центре Владимира высадили тую и можжевельник

Они появились на Театральной площади
Виктория СУХОВА
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фото с официального сайта мэриифото с официального сайта мэрии
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Сегодня, 29 мая, специалисты муниципального предприятия «Благоустройство» декорировали Театральную площадь зеленой аллеей.

В специально подготовленные уличные кашпо емкостью по 700 литров высадили вертикальные туи и можжевельник. 10 вечнозеленых хвойных растений, подрощенных до 3-3,5 метров, приобрели в одном из пригородных питомников.

По мнению ландшафтных дизайнеров, Театральной площади с фонтаном и скамейками для отдыха горожан объективно не хватало зелени, поэтому новая аллея будет смотреться вполне гармонично.

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин заранее, еще до пандемии, договорился, что кашпо и растения оплатит Сбербанк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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