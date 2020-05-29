2020-05-29T15:53:10+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном внимательная соседка помогла поймать воров

Четверых злоумышленников задержали
Ирина Мальцева
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В полицию позвонила местная жительница, сообщившая, что ночью на предприятии, стоящем напротив ее дома, орудуют подозрительные личности. Прибывшие на место полицейские задержали четырех товарищей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, у местных жителей, младшему из которых было тридцать лет, а старшему – сорок один, родилась идея обокрасть учреждение. На дело пошли ночью, забрать хотели изделия из металла, а потом продать, но не успели. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «попытка кражи», полиция проверяет, не причастны ли товарищи к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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