2020-05-27T14:44:04+03:00
Общество

Во Владимире поставили новые фонари

Осветить решили часть улиц в Октябрьском районе
Ирина Мальцева
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Специалисты МКУ «Благоустройство» установили двадцать новых опор фонарей уличного освещения на участке от пересечения улицы Почаевской с улицей Северной до пересечения Рокадной дороги с улицей Усти-на-Лабе. Как отмечают в городской администрации, раньше эти пути-дороги вообще не были освещены. Кстати, выбирая месте, где в первую очередь нужно поставить новые фонари, чиновники учитывали мнение жителей, а также требования по повышению безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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