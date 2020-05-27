Во Владимире поставили новые фонари
Осветить решили часть улиц в Октябрьском районе
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Специалисты МКУ «Благоустройство» установили двадцать новых опор фонарей уличного освещения на участке от пересечения улицы Почаевской с улицей Северной до пересечения Рокадной дороги с улицей Усти-на-Лабе. Как отмечают в городской администрации, раньше эти пути-дороги вообще не были освещены. Кстати, выбирая месте, где в первую очередь нужно поставить новые фонари, чиновники учитывали мнение жителей, а также требования по повышению безопасности дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU