Молодой муромлянин утащил инструменты у знакомой

27 Май 2020 2020-05-27T14:39:05+03:00

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Двадцатишестилетний муромлянин, у которого не было работы, но уже имелась судимость, заглянул к соседке, спилил с ворот ее гаража навесной замок и забрал мотоблок и фрезы к нему, стоившие более двадцати тысяч рублей. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, местный житель был знаком с сорокапятилетней хозяйкой и знал, что лежит у нее в гараже. Похищенное вернули владелице, а местного жителя ждет очередной суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU