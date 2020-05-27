2020-05-27T14:39:05+03:00
Происшествия

Молодой муромлянин утащил инструменты у знакомой

Он знал, чем можно поживиться у горожанки
Ирина Мальцева
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Двадцатишестилетний муромлянин, у которого не было работы, но уже имелась судимость, заглянул к соседке, спилил с ворот ее гаража навесной замок и забрал мотоблок и фрезы к нему, стоившие более двадцати тысяч рублей. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, местный житель был знаком с сорокапятилетней хозяйкой и знал, что лежит у нее в гараже. Похищенное вернули владелице, а местного жителя ждет очередной суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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