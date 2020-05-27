Ситуацию с невыплатой зарплаты на Владимирском «Волгабасе» проверит областная администрация

27 Май 2020 2020-05-27T15:13:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщил врио вице-губернатора Александр Ремига 27 мая. В областной администрации знают о проблемах предприятия. По его словам, по телефону руководство завода заверило его, что деньги за апрель сотрудникам уже перечислили и решают вопрос с выплатой аванса за май. Также на заводе отрицают тот факт, что работники отказываются трудиться. Но чиновники решили не опираться только на слова начальства и лично посмотреть, как дела у предприятия. Для этого комиссия приедет на «Волгабас» в Собинском районе 27 мая. Предполагается, что сотрудники предприятия смогут открыто рассказать о своих проблемах.

- Меня заверили, что за апрель вся зарплата выплачена в полном объеме. В понедельник будет выплачен аванс за май. Сегодня мои коллеги уже выехали на завод, чтобы пообщаться с руководством и рабочими. Мы держим ситуацию под контролем, - заявил Александр Ремига.

Напомним, ранее о проверках по факту невыплаты зарплаты сотрудникам объявила прокуратура и региональный Следком. А в марте прокуратура уже нашла нарушения законодательства на заводе: тогда «Волгабас» оставил без лденег более пятисот человек. Задолжав им в общей сложности около двадцати миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU