2020-05-27T13:40:45+03:00
Происшествия

Меленковец заступился за мать и убил отца

Молодого человека взяли под стражу
Ирина Мальцева
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Двадцатишестилетний житель Мурома навестил своих родителей в Меленковском районе на майских праздниках. 10 мая взрослый сын заступился за свою мать, которую избивал его отец. Защищая родительницу, он несколько раз ударил ножом в спину. Эксперты посчитали, что ножевых ударов было не меньше пяти. От ран немолодой мужчина умер на месте происшествия. Сейчас в отношении заступившегося за мать сына возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве. По решению суда он арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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