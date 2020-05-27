Меленковец заступился за мать и убил отца

27 Май 2020 2020-05-27T13:40:45+03:00

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Двадцатишестилетний житель Мурома навестил своих родителей в Меленковском районе на майских праздниках. 10 мая взрослый сын заступился за свою мать, которую избивал его отец. Защищая родительницу, он несколько раз ударил ножом в спину. Эксперты посчитали, что ножевых ударов было не меньше пяти. От ран немолодой мужчина умер на месте происшествия. Сейчас в отношении заступившегося за мать сына возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве. По решению суда он арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU