2020-05-27T12:21:09+03:00
Общество

Во Владимире действие социальных проездных вновь продлили

Но только те, которые почти не использовали
Ирина Мальцева
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Майские электронные проездные будут действовать в июне. Соответствующее постановление №981 сегодня, 27 мая, подписал глава городской администрации Андрей Шохин. Продление произойдет автоматически, никуда обращаться и звонить горожанам не придется. Правда, продлят действие не всех социальных проездных, а только тех, владельцы которых либо вообще не пользовались ими в мае из-за режима самоизоляции, либо сделали не больше десяти поездок. Напомним, ранее также продлили действие апрельских проездных билетов. Кстати, если апрельский проездной, действие которого продлили на май, не использовался владимирцем, добросовестно изолирующимся дома или на даче, и в этом месяце – он будет действовать и в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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