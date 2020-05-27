2020-05-27T12:11:13+03:00
Происшествия

Суздальчанин украл парикмахерских инструментов на двести тысяч рублей

Обокрасть сельский салон он решил 9 мая
Ирина Мальцева
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Как оказалось, двадцатидевятилетний москвич приехал на праздники навестить свою девушку в Суздаль. И заодно в одном из районных сел разбил окно, влез в местную парикмахерскую, откуда похитил инструменты мастеров, маникюр приборы, материалы, электрочайник, радиоприемник и обогреватели. В общей сложности он вынес вещей на двести с лишним тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, установить приметы злоумышленника помогли записи с видеокамер, а возможные свидетели помогли отыскать его. Задержали столичного гостя уже в Московской области, а похищенные парикмахерские принадлежности и технику, спрятанные им в тайнике недалеко от парикмахерской, полицейские изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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