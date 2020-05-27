В Патриаршем саду пройдут дни открытых дверей онлайн

27 Май 2020 2020-05-27T11:49:22+03:00

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На станции юннатов «Патриарший сад» стартуют Дни открытых дверей в онлайн-формате.

Ребятам расскажут об образовательных программах, особенностях обучения и ярких событиях из жизни юннатов, поделятся своими достижениями и творческими замыслами на будущее. Кроме того, ждут конкурсы, мастер-классы и другие активности.

Сегодня Станция юных натуралистов объединяет более 1500 ребят. Уникальным пространством для сотрудничества и сотворчества детей и педагогов является юннатский сад площадью 4 гектара, с богатейшей коллекцией растений, оранжереей, живым уголком.

В настоящее время там реализуют около 30 программ дополнительного образования, которые подходят детям разного возраста: от 5 лет и старше. Работают научные и творческие лаборатории с различными направлениями деятельности: экологическая лаборатория, агролаборатория , в том числе ландшафтный дизайн и сити-фарминг, зооуголок, творческая мастерская, школа лидера, театральная студия, английский язык, академия для дошкольников «Хочу все знать» и др. Обучение бесплатное.

Онлайн-запись доступна по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU