2020-05-27T10:33:09+03:00
Общество

Прокуратура проверяет руководство "Волгабаса" после сообщений о забастовке на заводе

Работники отказываются выходить из-за невыплаты зарплаты
Вероника ПАНИНА
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На этой неделе сотрудники завода "Волгабас" объявили забастовку - отказались выходить на работу. Они, правда, уже третий месяц почти не выходят - завод официально находится в простое, так что сильно на производстве это не сказалось. Тем не менее, официальное заявление о прекращении работы (то есть забастовка) во Владимирской области в 21 веке явление редкое.

Сотрудники "Волгабаса" утверждают, что им практически не платят два месяца - не получена зарплата за апрель и аванс за май. При этом в пресс-службе «Бакулин Моторс Групп» сообщили, что заработная плата выплачивается регулярно и в полном объеме.

По публикациям в СМИ проверку начала прокуратура Владимирской области. По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка причин, вызвавших массовую забастовку, в том числе законности действий руководства предприятия "Волгабас".

ИСТОЧНИК KP.RU

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Прокуратура проверяет руководство "Волгабаса" после сообщений о забастовке на заводе
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