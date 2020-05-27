2020-05-27T10:08:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области 27 мая 2020 года увеличилось на 55 человек

Больше всего новых случаев в Петушинском районе
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По-прежнему самое большое количество зараженных коронавирусом во Владимирской области зафиксировано в областном центре. Однако по новым случаям картина другая.

По данным регионального Роспотребнадзора, количество новых случаев коронавируса на 27 мая составляет 55 человек. Новые случаи заражения распределились так:

14 сл. в Петушинском районе,

13 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

7 сл. в Суздальском районе,

6 сл. Ковровском районе,

6 сл. в Александровском районе,

2 сл. в Киржачском районе,

2 сл. в о. Муром,

2 сл. в Меленковском районе,

1 сл в г. Владимире,

1 сл. в Юрьев-Польском районе,

1 сл. в Камешковском районе.

Всего на 27 мая во Владимирской области зарегистрировано 2434 случая коронавируса: 493 сл. в г. Владимире, 369 сл. в Петушинском районе, 338 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 222 сл. в Александровском районе, 211 сл. в о. Муром, 206 сл. в Ковровском районе, 106 сл. в Кольчугинском районе, 77 сл. в Собинском районе, 73 сл. в Судогодском районе, 63 сл. в Киржачском районе, 60 сл. в Вязниках, 60 сл. в Юрьев-Польском районе, 40 сл. в Камешковском районе, 40 сл. в Меленковском районе, 38 сл. в Суздальском районе, 24 сл. в г. Радужном, 8 сл. в Селивановском районе, 6 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меленковец заступился за мать и убил отца
Платформа ВТБ Бизнес Коннект обеспечила рост коммерческих закупок на Портале поставщиков
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
Во Владимире действие социальных проездных вновь продлили
Суздальчанин украл парикмахерских инструментов на двести тысяч рублей
Владимирцы стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес»
В Патриаршем саду пройдут дни открытых дверей онлайн
Прокуратура проверяет руководство "Волгабаса" после сообщений о забастовке на заводе
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области 27 мая 2020 года увеличилось на 55 человек
Во Владимирской области разрешили медосмотры для призывников и детей
Житель Коврова застрелил жену из самодельного оружия
Владимиро-Суздальский музей-заповедник участвует в фестивале Интермузей-2020
Владимирская область входит в топ-40 по спросу на летний отдых в санаториях
Молодой ковровчанин вновь попался нетрезвым за рулем
Экс-пристав в Юрьев-Польском обвиняется в присвоении денег
Во Владимире дальнобойщик снес отбойник и доказал в суде невиновность
Во Владимирской области все социальные выплаты за июнь должны прийти до 29 мая