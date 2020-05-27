Во Владимирской области разрешили медосмотры для призывников и детей

27 Май 2020 2020-05-27T10:04:21+03:00

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26 мая главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала еще одно новое постановление.

Оно разрешает медицинские осмотры для призывников. Также теперь дети перед плановой вакцинацией или для того, чтобы получить справку для детского сада, могут попасть на прием педиатра.

Напомним, что в каждом детском саду открыты дежурные группы, но чтобы туда попасть необходимо направить заведующей ходатайство от работодателей. Также в садике должны быть уверены, что ребенок полностью здоров и не контактировал с больными коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU