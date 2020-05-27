Житель Коврова застрелил жену из самодельного оружия

27 Май 2020 2020-05-27T10:40:10+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье "убийство" в отношении отношении 67-летнего мужчины.

- 21 мая около 9 часов 30 минут мужчина выпил и внезапно разозлился на свою супругу. После чего взял самодельное оружие и с небольшого расстояния выстрелил в грудь своей 64-летней жене. Женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Супруги прожили в браке более 40 лет.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU