Владимиро-Суздальский музей-заповедник участвует в фестивале Интермузей-2020

27 Май 2020 2020-05-27T09:45:15+03:00

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Главный музейный фестиваль пройдет 27-29 мая в новом цифровом формате. На портале www.imuseum.ru будет представлена интерактивная музейная экспозиция на главную тему фестиваля «Хранители мира», посвященную 75-летию Победы.

Генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова принимает участие в работе жюри конкурсной программы фестиваля, а сам музей представит стенд, посвященный лагерю для военнопленных в Спасо-Евфимиевом монастыре в годы Второй Мировой войны.

В музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь», где в военные годы располагался лагерь НКВД № 160, сегодня работают две экспозиции посвященные сложным темам Второй мировой войны – интернированию и плену: «Суздальская тюрьма: два века истории», «Сплетение судеб: итальянская рапсодия».

Также от Владимирской области в фестивале примут участие Муромский историко-художественный музей, Гороховецкий историко-архитектурный музей, Ковровский историко-мемориальный музей и владимирский частный Музей ложки.

Церемония открытия начнется в 10 часов утра. Ее можно посмотреть на ютуб-канале .

ИСТОЧНИК KP.RU