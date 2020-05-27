2020-05-27T09:45:15+03:00
Звезды

Владимиро-Суздальский музей-заповедник участвует в фестивале Интермузей-2020

Трансляций начнется 27 мая в 10 часов
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главный музейный фестиваль пройдет 27-29 мая в новом цифровом формате. На портале www.imuseum.ru будет представлена интерактивная музейная экспозиция на главную тему фестиваля «Хранители мира», посвященную 75-летию Победы.

Генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова принимает участие в работе жюри конкурсной программы фестиваля, а сам музей представит стенд, посвященный лагерю для военнопленных в Спасо-Евфимиевом монастыре в годы Второй Мировой войны.

В музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь», где в военные годы располагался лагерь НКВД № 160, сегодня работают две экспозиции посвященные сложным темам Второй мировой войны – интернированию и плену: «Суздальская тюрьма: два века истории», «Сплетение судеб: итальянская рапсодия».

Также от Владимирской области в фестивале примут участие Муромский историко-художественный музей, Гороховецкий историко-архитектурный музей, Ковровский историко-мемориальный музей и владимирский частный Музей ложки.

Церемония открытия начнется в 10 часов утра. Ее можно посмотреть на ютуб-канале .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меленковец заступился за мать и убил отца
Платформа ВТБ Бизнес Коннект обеспечила рост коммерческих закупок на Портале поставщиков
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
Во Владимире действие социальных проездных вновь продлили
Суздальчанин украл парикмахерских инструментов на двести тысяч рублей
Владимирцы стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес»
В Патриаршем саду пройдут дни открытых дверей онлайн
Прокуратура проверяет руководство "Волгабаса" после сообщений о забастовке на заводе
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области 27 мая 2020 года увеличилось на 55 человек
Во Владимирской области разрешили медосмотры для призывников и детей
Житель Коврова застрелил жену из самодельного оружия
Владимиро-Суздальский музей-заповедник участвует в фестивале Интермузей-2020
Владимирская область входит в топ-40 по спросу на летний отдых в санаториях
Молодой ковровчанин вновь попался нетрезвым за рулем
Экс-пристав в Юрьев-Польском обвиняется в присвоении денег
Во Владимире дальнобойщик снес отбойник и доказал в суде невиновность
Во Владимирской области все социальные выплаты за июнь должны прийти до 29 мая