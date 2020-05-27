Владимирская область входит в топ-40 по спросу на летний отдых в санаториях
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг курортов и регионов России для лечебно-оздоровительного отдыха в санаториях этим летом.
В первую десятку популярных курортов для отдыха в санаториях этим летом входят Сочи и Анапа в Краснодарском крае, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки в Ставропольском крае, курорты Крыма, Башкирии и Горного Алтая.
В топ-35 регионов также входят Республика Татарстан, Самарская, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области, Республика Чувашия, Пермский край, Калинингралская область, Свердловская область, Алтайский край, Республика Карелия, Новосибирская, Ярославская, Ивановская, Тульская, Тверская и Кировская области, Приморский край, Воронежская область, Республика Дагестан, Ульяновская и Рязанская области, Республика Марий Эл, Псковская и Владимирская области.
За проживание, питание и лечение в санаториях летом туристы готовы платить от двух до трех тысяч рублей в сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU