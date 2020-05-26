Молодой ковровчанин вновь попался нетрезвым за рулем

26 Май 2020 2020-05-26T17:43:38+03:00

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Двадцатилетнего ковровчанина за рулем «Форда» сотрудники ГИБДД задержали на улице Волго-Донская. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, по внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался. Выяснилось, что молодой человек ранее раньше уже получал административные наказания за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и не имел права управления транспортными средствами. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы. В ту же ночь сотрудники Росгвардии в центре Мурома задержали нетрезвого водителя мопеда, который вез пассажира. Он ехал по настолько причудливой траектории, что привлек внимание правоохранителей. Потом попытался скрыться от них, но его задержали. Двадцатитрехлетнего местного жителя, от которого резко пахло алкоголем, передали сотрудникам ДПС. А всего за сутки в области остановили двенадцать водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU