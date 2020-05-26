2020-05-26T15:02:49+03:00
Общество

Во Владимирской области все социальные выплаты за июнь должны прийти до 29 мая

Право на них имеют более 200 тысяч человек
Алексей СУХОВ
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В связи с режимом повышенной готовности из-за коронавируса выплата пособий и компенсаций за июнь во Владимирской области, предусмотренных для семей с детьми, ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных и пострадавших от политических репрессий граждан, будет произведена не позднее 29 мая.

Досрочную выплату в регионе получат более 200 тысяч человек. На эти цели будет направлено свыше 214 млн рублей. Выплаты по федеральным льготам будут осуществляться учреждениями социальной защиты населения в установленные сроки.

Отдельным категориям граждан, получающим меры социальной поддержки через почтовые отделения связи, доставка ежемесячных денежных выплат будет производиться согласно установленному графику – в дни получения пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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