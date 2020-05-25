Гостиницы Владимирской области откроются только для командированных

25 Май 2020 2020-05-25T19:52:26+03:00

Командированный должен будет предъявить служебное задание или другие документы

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Губернатор Владимир Сипягин разрешил заселять в гостиницы командированных, но без оказания им дополнительных услуг.

При заселении командированный должен будет предъявить служебное задание или иные подтверждающие документы (договоры, приказы о командировании).

Гостиницы должны обеспечить проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и создать условия для самоизоляции проживающих лиц, рекомендовав им без необходимости не покидать номера.

Кроме того, руководители гостиниц обязаны ежедневно предоставлять в оперативные штабы информацию о постояльцах и организациях, куда они командированы.

ИСТОЧНИК KP.RU