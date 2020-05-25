Гостиницы Владимирской области откроются только для командированных
Губернатор Владимир Сипягин разрешил заселять в гостиницы командированных, но без оказания им дополнительных услуг.
При заселении командированный должен будет предъявить служебное задание или иные подтверждающие документы (договоры, приказы о командировании).
Гостиницы должны обеспечить проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и создать условия для самоизоляции проживающих лиц, рекомендовав им без необходимости не покидать номера.
Кроме того, руководители гостиниц обязаны ежедневно предоставлять в оперативные штабы информацию о постояльцах и организациях, куда они командированы.
ИСТОЧНИК KP.RU