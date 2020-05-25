2020-05-25T19:52:26+03:00
Общество

Гостиницы Владимирской области откроются только для командированных

Командированный должен будет предъявить служебное задание или другие документы
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Владимир Сипягин разрешил заселять в гостиницы командированных, но без оказания им дополнительных услуг.

При заселении командированный должен будет предъявить служебное задание или иные подтверждающие документы (договоры, приказы о командировании).

Гостиницы должны обеспечить проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и создать условия для самоизоляции проживающих лиц, рекомендовав им без необходимости не покидать номера.

Кроме того, руководители гостиниц обязаны ежедневно предоставлять в оперативные штабы информацию о постояльцах и организациях, куда они командированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гостиницы Владимирской области откроются только для командированных
Областная клиническая больница лишилась главврача
Директор департамента здравоохранения владимирской области все-таки уволен
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink
В Киржаче строитель поссорился со знакомым и отобрал у него нательный крест
28 мая в Коврове откроется второй инфекционный госпиталь
Муромлянин расправился со школьником после дискотеки
На Театральной площади появится зеленая аллея из туи и можжевельника
Спасатели в Петушках вытащили тонувшего в пруду мужчину
ВТБ Лизинг поставит 60 автобусов для городских маршрутов в Санкт-Петербурге
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Судогодском районе из пруда достали тело мужчины
Владимирца, который за 200 рублей "сливал" информацию об одной клиентке, оштрафовали на 100 тысяч
Во Владимирской области мошенники представляются сотрудниками МЧС и вымогают деньги за проверку
Во Владимирской области за достижения на международных соревнованиях спортсмены и тренеры получат премии
«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» обеспечит город Доброград во Владимирской области «умной» электросетевой инфраструктурой
"Последний звонок" во Владимире пройдет в режиме онлайн 29 мая
С 26 мая в Кольчугино отменяют карантин по коронавирусу
Во Владимирской области появится специальная комиссия, которая займется вопросами градостроительства в зонах охраны объектов культурного наследия
Количество зараженных коронавирусом во Владимире на 25 мая 2020: 19 новых случаев за сутки
Во Владимирской области объявляется литературный онлайн-марафон "Пушкин дома" к годовщине со дня рождения поэта
В Муроме будут судить водителей, которые повторно попались на вождении в пьяном виде
В Коврове начался флэш-моб в защиту уволенных директоров ДК