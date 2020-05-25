В Киржаче строитель поссорился со знакомым и отобрал у него нательный крест

25 Май 2020 2020-05-25T17:17:17+03:00

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Молодой мужчина, живший последнее время в бытовке в Киржаче, где работал неофициально, гости у приятеля. В два часа ночи они поссорились, и гость решил, раз уж конфликт разгорелся, отобрать у знакомого массивную золотую цепь с крестом. Ударив не меньше десяти раз оппонента по лицу и по голове, он расстегнул и снял с его шеи украшение, стоившее более двадцати трех тысяч рублей, а потом сбежал. Когда грабителя нашли, он все признал, публично извинился перед знакомым, но от дачи показаний отказался. Кстати, ранее грабитель не был судим, на работе и в воинской части, где он служил, о нем отзываются хорошо. Суд решил отправить его в колонию общего режима на год, в том числе и потому, что по месту прописки мужчина, работавший в Киржаче, не жил уже несколько месяцев, а официального дохода у него нет.

ИСТОЧНИК KP.RU