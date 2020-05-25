28 мая в Коврове откроется второй инфекционный госпиталь

25 Май 2020 2020-05-25T16:15:26+03:00

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Под новый госпиталь отремонтировали трёхэтажный инфекционный корпус ковровской городской больницы №1. Первый, на 60 мест, открытый в инфекционном отделении, уже не справлялся, так как больных туда везли и из соседних районов.

Новый госпиталь также рассчитан на 60 коек, все они оснащены подводкой кислорода, 20 из них – аппаратами ИВЛ. На оборудование и ремонт корпуса потрачено около 45 млн рублей из областного бюджета.

«Все необходимые работы по переоборудованию выполнены, с 28 мая больница готова принимать пациентов. Но будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация улучшится, и эти дополнительные койко-места не будут востребованы. Для этого призываю земляков неукоснительно соблюдать рекомендованные меры санитарно-эпидемиологической безопасности», – отметил врио вице-губернатора Роман Годунин.

Весь персонал нового отделения прошёл переподготовку по программе Министерства здравоохранения, сотрудники получили соответствующие сертификаты. В госпитале будут работать 15 врачей, 25 медсестёр и 8 человек младшего медперсонала. Все они будут получать положенные доплаты», – проинформировал главный врач Ковровской многопрофильной городской больницы № 1 Александр Плакунов.

После отступления коронавируса корпус простаивать не будет, заверил главврач. Он будет обслуживать инфекционных больных Ковровского, Камешковского и Вязниковского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU