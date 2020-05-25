Муромлянин расправился со школьником после дискотеки

25 Май 2020 2020-05-25T15:42:42+03:00

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Трагедия произошла 1 июня прошлого года, когда в одиннадцать вечера, после дискотеки в селе Денятино Меленковского района в местном Доме культуры и отдыха большая часть молодежи разошлась, а часть собралась неподалеку. Ребята, в том числе и несколько школьников, начали выяснять отношения, недовольные дружбой двадцатиоднолетнего жителя Мурома с местной несовершеннолетней девушкой. Конфликт перерос в драку и около часа ночи муромлянин ударил ножом четырнадцатилетнего парнишку. Школьник умер на месте, а нападавший сбежал, но его задержали через несколько часов. Несколько родителей подростков привлекли к административной ответственности за нарушение комендантского часа, а в отношении муромлянина возбудили уголовное дело. За убийство Меленковский районный суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит заплатить миллион рублей семье погибшего мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU