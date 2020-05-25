На Театральной площади появится зеленая аллея из туи и можжевельника

25 Май 2020 2020-05-25T15:33:39+03:00

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Озеленить одну из главных площадей города решили, поскольку место большой цветочной клумбы занял фонтан. По мнению ландшафтных дизайнеров, Театральная площадь не располагает к деревьям-крупномерам, а туи и можжевельник будут смотреться вполне гармонично. Специалисты городского управления ЖКХ уже подобрали в одном из пригородных питомников взрослые туи и можжевельник, которые на днях должны доставить во Владимир. Вечнозеленые растения высадят в специально подготовленные уличные кашпо, которые уже привезли на Театральную площадь. Как отмечают специалисты, емкость каждого кашпо – до 700 литров и растениям там будет вполне комфортно. Как отмечают в городской администрации, после окончания пандемии владимирцы смогут наслаждаться отдыхом рядом с фонтаном и зеленью.

ИСТОЧНИК KP.RU