2020-05-25T16:09:10+03:00
Происшествия

Спасатели в Петушках вытащили тонувшего в пруду мужчину

Спасенного доставили в больницу
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

О тонущем в пруду Таракашка мужчине сотрудникам МЧС Петушинского пожарно-спасательного гарнизона сообщили очевидцы 25 мая в шесть утра. Попавший в беду местный житель звал на помощь и его заметили. Немедленно приехавшие спасатели уже через четырнадцать минут спасли несчастного и передали его прибывшим медикам. Сейчас семидесятилетнего мужчину доставили в больницу, он переохладился.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
28 мая в Коврове откроется второй инфекционный госпиталь
Муромлянин расправился со школьником после дискотеки
На Театральной площади появится зеленая аллея из туи и можжевельника
Спасатели в Петушках вытащили тонувшего в пруду мужчину
ВТБ Лизинг поставит 60 автобусов для городских маршрутов в Санкт-Петербурге
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Судогодском районе из пруда достали тело мужчины
Владимирца, который за 200 рублей "сливал" информацию об одной клиентке, оштрафовали на 100 тысяч
Во Владимирской области мошенники представляются сотрудниками МЧС и вымогают деньги за проверку
Во Владимирской области за достижения на международных соревнованиях спортсмены и тренеры получат премии
«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» обеспечит город Доброград во Владимирской области «умной» электросетевой инфраструктурой
"Последний звонок" во Владимире пройдет в режиме онлайн 29 мая
С 26 мая в Кольчугино отменяют карантин по коронавирусу
Во Владимирской области появится специальная комиссия, которая займется вопросами градостроительства в зонах охраны объектов культурного наследия
Количество зараженных коронавирусом во Владимире на 25 мая 2020: 19 новых случаев за сутки
Во Владимирской области объявляется литературный онлайн-марафон "Пушкин дома" к годовщине со дня рождения поэта
В Муроме будут судить водителей, которые повторно попались на вождении в пьяном виде
В Коврове начался флэш-моб в защиту уволенных директоров ДК