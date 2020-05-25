Спасатели в Петушках вытащили тонувшего в пруду мужчину
Спасенного доставили в больницу
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О тонущем в пруду Таракашка мужчине сотрудникам МЧС Петушинского пожарно-спасательного гарнизона сообщили очевидцы 25 мая в шесть утра. Попавший в беду местный житель звал на помощь и его заметили. Немедленно приехавшие спасатели уже через четырнадцать минут спасли несчастного и передали его прибывшим медикам. Сейчас семидесятилетнего мужчину доставили в больницу, он переохладился.
ИСТОЧНИК KP.RU