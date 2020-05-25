В Судогодском районе из пруда достали тело мужчины

25 Май 2020 2020-05-25T13:55:56+03:00

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На водоеме в Судогодском районе погиб мужчина.

Как сообщают в группе Судогодский гарнизон пожарной охраны, 59-летний мужчина без определенного места жительства проживал на ферме в поселке Бег. Утром 22 мая он ушел за водой на пруд, находящийся рядом с фермой. Через некоторое время хозяин фермы нашел мужчину мертвым в пруду. На место происшествия была вызвана скорая помощь, полиция и МЧС.

Причина смерти устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU