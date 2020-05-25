Во Владимирской области мошенники представляются сотрудниками МЧС и вымогают деньги за проверку

25 Май 2020 2020-05-25T13:44:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональное управление МЧС предупреждает жителей области о случаях мошенничества.

Мошенники представляются сотрудниками МЧС (в том числе выдают себя за представителей руководства регионального МЧС), звонят в организации и заявляют о проверках, вымогая при этом деньги. Возможны и такие варианты, когда мошенники пытаются продать то или иное противопожарное оборудование гражданам, навязать какую-либо платную услугу.

Напоминаем, что сотрудники МЧС не занимаются коммерческой деятельностью и продажей какого-либо противопожарного оборудования. И никогда не берут денег за свою работу.

Возможны случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками МЧС, могут заявлять о проведении каких-либо проверок, при этом запугивать, шантажировать, вымогать деньги.В Главном управлении МЧС издаётся распоряжение о проведении проверки противопожарного состояния того или иного объекта. Копия распоряжения доводится до юридического лица: в случае плановой проверки – за 3 дня, в случае внеплановой проверки – за сутки.

О случаях мошенничества следует сообщать на телефоны полиции – «02» (с городского), «102» (с мобильного), или на телефон доверия Главного управления МЧС России по Владимирской области – 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU