2020-05-25T12:31:24+03:00
Общество

"Последний звонок" во Владимире пройдет в режиме онлайн 29 мая

А 25-го проходит всероссийский "Последний звонок"
Алексей СУХОВ
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Городской праздник "Последний звонок" пройдет во Владимире в режиме онлайн 29 мая. А 25 мая владимирские школьники и педагоги участвуют во Всероссийской акции "Последний звонок-2020".

В течение всего дня участников акции, в особенности, конечно же, выпускников, ждут самые разнообразные мероприятия. Так, индивидуально для каждого, кто на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» указал 2020-й год годом выпуска из школы, после получения соответствующего оповещения прозвучит виртуальный звонок. На своих страничках выпускники установят отличительный эмодзи-статус со звонком и поделятся теплыми воспоминаниями о школьных годах в постах с хештегом #ПоследнийЗвонок2020. Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и Instagram смогут получить предсказания о будущей профессии и отправить открытки своим одноклассникам и педагогам.

Перекличку выпускников из разных регионов страны покажут в специальном выпуске вечернего шоу Андрея Малахова 30 мая в 17.55 на канале "Россия-1".

ИСТОЧНИК KP.RU

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