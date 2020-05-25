2020-05-25T12:01:06+03:00
Коронавирус Covid-19

С 26 мая в Кольчугино отменяют карантин по коронавирусу

Режим самоизоляции как в городе, так и в области сохраняется
Алексей СУХОВ
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Один из трех карантинов, введенных во Владимирской области из-за COVID-19, будет снят 26 мая. Смягчение ограничений произойдет в Кольчугино.

Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. Подобное решение было принято на основании анализа эпидемиологической ситуации на территории города в последние дни. Ежедневно здесь наблюдалось снижение числа заболевших, поэтому потребности в продлении сроков карантина не требовалось.

«Эта положительная тенденция – результат своевременно принятых областным оперативным штабом мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья кольчугинцев. Конечно, выход из карантина не отменяет режима самоизоляции и других санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют сейчас во всей стране и в мире», – отметил глава региона.

Напомним, что карантин продолжает действовать в Петушинском районе, а также нескольких деревнях Гусь-Хрустального района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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