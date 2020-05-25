2020-05-25T10:29:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимире на 25 мая 2020: 19 новых случаев за сутки

Почти пятая часть всех заражений в регионе - в областном центре
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 25 мая 2020 года составляет 2322 случая. За последние сутки лабораторно подтверждено 69 новых случаев заболевания - это средний показатель за последние 8 дней.

Новые случаи распределились так:

19 сл. в г. Владимире,

19 сл. в о. Муром,

8 сл. в Гусь-Хрустальном,

7 сл. в Вязниковском районе,

3 сл. в Александровском районе,

2 сл. в Ковровском районе,

2 сл. в Петушинском районе,

2 сл. в Кольчугинском районе,

2 сл. в Юрьев-Польском районе,

2 сл. в Собинском районе,

2 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Селивановском районе.

Общая карта заболеваемости во Владимирской области выглядит так: 472 сл. в г. Владимире, 365 сл. в Петушинском районе, 313 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 216 сл. в Александровском районе, 197 сл. в Ковровском районе, 206 сл. в о. Муром, 106 сл. в Кольчугинском районе, 76 сл. в Собинском районе, 70 сл. в Судогодском районе, 59 сл. в Киржачском районе, 59 сл. в Юрьев-Польском районе, 56 сл. в Вязниках, 37 сл. в Меленковском районе, 36 сл. в Камешковском районе, 31 сл. в Суздальском районе, 24 сл. в г. Радужном, 8 сл. в Селивановском районе, 6 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом во Владимире на 25 мая 2020: 19 новых случаев за сутки
Во Владимирской области объявляется литературный онлайн-марафон "Пушкин дома" к годовщине со дня рождения поэта
В Муроме будут судить водителей, которые повторно попались на вождении в пьяном виде
В Коврове начался флэш-моб в защиту уволенных директоров ДК
Власти Владимирской области предлагают расширить список мер поддержки сирот
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 24 мая: во Владимире больше всего случаев
Памятник сунгирской лошадке вышел в финал всероссийского конкурса новых достопримечательностей
"Галерея Славы" Владимирской области пополнилась 17 организациями и 23 специалистами
Житель Радужного попал под "уголовку", обокрав знакомого
В Александровском районе в сгоревшей хозпостройке нашли труп мужчины
За сутки во Владимирской области обнаружили 74 случая коронавируса
В Судогодском районе нашли три свалки ТБО
Судогодские пожарные отстояли от огня жилой дом в деревне Турово
В Коврове передумали увольнять сотрудников спортшкол
Муромлянин требует запретить работу местного предприятия
Ковровчанка украла у знакомого банковскую карту и телефон
На Южном объезде "Жигули" с подростками врезались в фуру
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
Вязниковец до смерти забил кавалера тещи
Число желающих взять ипотеку в Сбербанке выросло в два раза с начала года
Сбербанк открывает новые сервисы и возможности для клиентов
Во Владимирской области почта установила защитные экраны для безопасности клиентов
Владимирцам предлагают покорить новые города и страны онлайн
В Меленковском районе обнаружили редких птиц и насекомых, занесенных в Красную книгу