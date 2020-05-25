Количество зараженных коронавирусом во Владимире на 25 мая 2020: 19 новых случаев за сутки
По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 25 мая 2020 года составляет 2322 случая. За последние сутки лабораторно подтверждено 69 новых случаев заболевания - это средний показатель за последние 8 дней.
Новые случаи распределились так:
19 сл. в г. Владимире,
19 сл. в о. Муром,
8 сл. в Гусь-Хрустальном,
7 сл. в Вязниковском районе,
3 сл. в Александровском районе,
2 сл. в Ковровском районе,
2 сл. в Петушинском районе,
2 сл. в Кольчугинском районе,
2 сл. в Юрьев-Польском районе,
2 сл. в Собинском районе,
2 сл. в Киржачском районе,
1 сл. в Селивановском районе.
Общая карта заболеваемости во Владимирской области выглядит так: 472 сл. в г. Владимире, 365 сл. в Петушинском районе, 313 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 216 сл. в Александровском районе, 197 сл. в Ковровском районе, 206 сл. в о. Муром, 106 сл. в Кольчугинском районе, 76 сл. в Собинском районе, 70 сл. в Судогодском районе, 59 сл. в Киржачском районе, 59 сл. в Юрьев-Польском районе, 56 сл. в Вязниках, 37 сл. в Меленковском районе, 36 сл. в Камешковском районе, 31 сл. в Суздальском районе, 24 сл. в г. Радужном, 8 сл. в Селивановском районе, 6 сл. в Гороховецком районе.
ИСТОЧНИК KP.RU