Количество зараженных коронавирусом во Владимире на 25 мая 2020: 19 новых случаев за сутки

25 Май 2020 2020-05-25T10:29:01+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 25 мая 2020 года составляет 2322 случая. За последние сутки лабораторно подтверждено 69 новых случаев заболевания - это средний показатель за последние 8 дней.

Новые случаи распределились так:

19 сл. в г. Владимире,

19 сл. в о. Муром,

8 сл. в Гусь-Хрустальном,

7 сл. в Вязниковском районе,

3 сл. в Александровском районе,

2 сл. в Ковровском районе,

2 сл. в Петушинском районе,

2 сл. в Кольчугинском районе,

2 сл. в Юрьев-Польском районе,

2 сл. в Собинском районе,

2 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Селивановском районе.

Общая карта заболеваемости во Владимирской области выглядит так: 472 сл. в г. Владимире, 365 сл. в Петушинском районе, 313 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 216 сл. в Александровском районе, 197 сл. в Ковровском районе, 206 сл. в о. Муром, 106 сл. в Кольчугинском районе, 76 сл. в Собинском районе, 70 сл. в Судогодском районе, 59 сл. в Киржачском районе, 59 сл. в Юрьев-Польском районе, 56 сл. в Вязниках, 37 сл. в Меленковском районе, 36 сл. в Камешковском районе, 31 сл. в Суздальском районе, 24 сл. в г. Радужном, 8 сл. в Селивановском районе, 6 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU