Во Владимирской области объявляется литературный онлайн-марафон "Пушкин дома" к годовщине со дня рождения поэта

24 Май 2020 2020-05-24T17:50:05+03:00

Стартует марафон 26 мая, в день рождения поэта по старому стилю, и продлится до 6 июня - дня рождения Александра Сергеевича по новому стилю

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Любой желающий может присоединиться к марафону. Для этого необходимо записать видео с чтением стихотворения или любого фрагмента из поэтического наследия Пушкина и опубликовать его на своей странице в соцсетях под хэштегами #Пушкинскиеднивнаучке, #Пушкиндома, #Владимирская_областная_научная_библиотека (или отметить в записи группу библиотеки) или выслать видео на электронный адрес oso@lib33.ru. В комментариях к ролику необходимо указать название произведения. Необходимые технические условия для видео: продолжительность не больше 2 минут, расположение камеры – горизонтальное.

Стихотворный марафон "Пушкин дома" входит в программу "Пушкинские дни в научке". С 18 мая по 6 июня библиотека на своем сайте и группах в социальных сетях будет публиковать онлайн-чтения, гадания, конкурсы, викторины, проводить мастер-классы по пушкинским произведениям, покажет литературную гостиную "Александр Сергеевич, разрешите представиться!" и фрагмент моноспектакля Евгения Думнова "Опять об Пушкина!".

Полная программа "Пушкинских дней в научке" на сайте Владимирской областной научной библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU