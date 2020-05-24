2020-05-24T16:05:35+03:00
Общество

В Муроме будут судить водителей, которые повторно попались на вождении в пьяном виде

Трем мужчинам могут грозить реальные сроки
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Муроме в ближайшее время начнут судить сразу трех мужчин по фактам повторной езды на машине после употребления спиртного.

Так, 22 и 23 февраля вечером на одной из улиц Мурома сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Фольксваген", которым управлял 41-летний житель Муромского района, и автомобиль "ВАЗ-2112" под управлением 32-летнего жителя Костромской области. Оба выглядели пьяными, и от освидетельствование отказались. А 15 марта ночью в одной из деревень Муромского района под "шафе" был пойман 45-летний водитель "ВАЗ-2115" из Мурома. Он также отказался "дыхнуть в трубку".

Позднее выяснилось, что все трое уже раньше попадались на езде в нетрезвом виде. Их будут судить по статье 264.1 УК РФ. Им могут грозить реальные сроки до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области объявляется литературный онлайн-марафон "Пушкин дома" к годовщине со дня рождения поэта
В Муроме будут судить водителей, которые повторно попались на вождении в пьяном виде
В Коврове начался флэш-моб в защиту уволенных директоров ДК
Власти Владимирской области предлагают расширить список мер поддержки сирот
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 24 мая: во Владимире больше всего случаев
Памятник сунгирской лошадке вышел в финал всероссийского конкурса новых достопримечательностей
"Галерея Славы" Владимирской области пополнилась 17 организациями и 23 специалистами
Житель Радужного попал под "уголовку", обокрав знакомого
В Александровском районе в сгоревшей хозпостройке нашли труп мужчины
За сутки во Владимирской области обнаружили 74 случая коронавируса
В Судогодском районе нашли три свалки ТБО
Судогодские пожарные отстояли от огня жилой дом в деревне Турово
В Коврове передумали увольнять сотрудников спортшкол
Муромлянин требует запретить работу местного предприятия
Ковровчанка украла у знакомого банковскую карту и телефон
На Южном объезде "Жигули" с подростками врезались в фуру
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
Вязниковец до смерти забил кавалера тещи
Число желающих взять ипотеку в Сбербанке выросло в два раза с начала года
Сбербанк открывает новые сервисы и возможности для клиентов
Во Владимирской области почта установила защитные экраны для безопасности клиентов
Владимирцам предлагают покорить новые города и страны онлайн
В Меленковском районе обнаружили редких птиц и насекомых, занесенных в Красную книгу