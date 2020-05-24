В Муроме будут судить водителей, которые повторно попались на вождении в пьяном виде
В Муроме в ближайшее время начнут судить сразу трех мужчин по фактам повторной езды на машине после употребления спиртного.
Так, 22 и 23 февраля вечером на одной из улиц Мурома сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Фольксваген", которым управлял 41-летний житель Муромского района, и автомобиль "ВАЗ-2112" под управлением 32-летнего жителя Костромской области. Оба выглядели пьяными, и от освидетельствование отказались. А 15 марта ночью в одной из деревень Муромского района под "шафе" был пойман 45-летний водитель "ВАЗ-2115" из Мурома. Он также отказался "дыхнуть в трубку".
Позднее выяснилось, что все трое уже раньше попадались на езде в нетрезвом виде. Их будут судить по статье 264.1 УК РФ. Им могут грозить реальные сроки до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU