В Коврове начался флэш-моб в защиту уволенных директоров ДК

24 Май 2020 2020-05-24T13:49:16+03:00

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После целой череды увольнений руководителей ДК мэром города Коврова разразился самый настоящий скандал. Об этой истории написали все СМИ, к делу подключились представители департамента культуры и вице-губернатор Сергей Шевченко. На днях эту историю обсуждали на видеоселекторе с Министерством культуры.

"Министерство солидарно с позицией департамента, считает недопустимыми массовые увольнения работников культуры, грубое, непродуманное объединение учреждений, предложенное главой Коврова", сообщает директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

Теперь же к акции подключились жители Коврова, родители детей, занимающихся в ДШИ и кружках в ДК, где уволили директоров. Они начали флэш-моб в соцсетях. Люди фотографируются с плакатами, на которых написано: "Против оптимизации культуры..."

Кстати, Алиса Бирюкова также сообщила на личной странице в ВКонтакте, что попытки сокращений в Коврове были и в спорте, однако на фоне реакции на события в сфере культуры, они были отозваны.

ИСТОЧНИК KP.RU