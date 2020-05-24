Власти Владимирской области предлагают расширить список мер поддержки сирот

24 Май 2020 2020-05-24T11:27:33+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин внёс на рассмотрение в Законодательное Собрание два проекта законов, связанных с поддержкой детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По ним предлагается ввести в регионе новые меры социальной поддержки, которые могут начать действовать уже в этом году.

В частности, предлагается продлить ежемесячные выплаты на детей даже в случае достижения ими совершеннолетия до момента, когда они поступят в вуз или учреждение среднего профессионального образования, то есть до 1 сентября. Также предлагается компенсировать затраты на корригирующие очки в случае имеющегося заключения врача-специалиста, но не более 4 тыс. рублей, а также затраты за ремонт жилого помещения, находящегося в общей долевой собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Областные власти проектом закона предлагают переложить эти функции на органы местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU