Памятник сунгирской лошадке вышел в финал всероссийского конкурса новых достопримечательностей

24 Май 2020 2020-05-24T08:14:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Определился список финалистов всероссийского конкурса арт-объектов "Культурный след". В финал вышли 89 проектов со всей России. В том числе и один проект из Владимирской области.

В финал пробился проект памятника Сунгирской лошадке. Он набрал 124 голоса в интернет-голосовании. Теперь его, как и другие возможные памятники будет оценивать экспертная комиссия. Жюри должно определить пять проектов, которые получат деньги на их создание.

Напомним, что памятник сунгирской лошадке предполагается построить в черте города Владимира в память о знаменитой палеолитической стоянке Сунгирь. Это самая северная стоянка древнего человека эпохи верхнего палеолита в Европе, ее главный символ - найденная при раскопках "сунгирская лошадка". Стоянка была случайно обнаружена в 1955 году во время строительства кирпичного завода на окраине города Владимира, затем ее долгие годы исследовал выдающийся археолог Отто Николаевич Бадер. Сейчас Сунгирь является археологическим памятником федерального значения и памятником ЮНЕСКО. Тем временем место раскопок охраняется лишь на бумаге, а на практике же превращается в свалку. Идея строительства здесь музея забыта. Появление арт-объекта могло бы не только привлечь внимание к проблеме, но и познакомить туристов и жителей города с историей Владимирского края, а сунгирскую лошадку сделать одним из наиболее узнаваемых символов города.

ИСТОЧНИК KP.RU