2020-05-23T13:57:05+03:00
Происшествия

Житель Радужного попал под "уголовку", обокрав знакомого

Он вытащил деньги из его куртки
Алена Смирнова
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Региональное управление МВД сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Радужный. Его подозревают в краже.

Сотрудники полиции установили, что в конце апреля подозреваемый встретил на улице своего знакомого, который возвращался из магазина. За разговором мужчина заметил в кармане куртки приятеля деньги и незаметно вытащил их.

В результате под подозрение попал 45-летний мужчина. Вину свою он признал и раскаялся в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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