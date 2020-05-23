Житель Радужного попал под "уголовку", обокрав знакомого

23 Май 2020 2020-05-23T13:57:05+03:00

Он вытащил деньги из его куртки

Изменить размер текста: A A

Региональное управление МВД сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Радужный. Его подозревают в краже.

Сотрудники полиции установили, что в конце апреля подозреваемый встретил на улице своего знакомого, который возвращался из магазина. За разговором мужчина заметил в кармане куртки приятеля деньги и незаметно вытащил их.

В результате под подозрение попал 45-летний мужчина. Вину свою он признал и раскаялся в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU