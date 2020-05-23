Житель Радужного попал под "уголовку", обокрав знакомого
Он вытащил деньги из его куртки
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Региональное управление МВД сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Радужный. Его подозревают в краже.
Сотрудники полиции установили, что в конце апреля подозреваемый встретил на улице своего знакомого, который возвращался из магазина. За разговором мужчина заметил в кармане куртки приятеля деньги и незаметно вытащил их.
В результате под подозрение попал 45-летний мужчина. Вину свою он признал и раскаялся в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU